إتاحة موقع التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية للالتحاق بالجامعات والمعاهد

كتب محمد صبحى

أكدت وزارة التعليم العالى أنه في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022 وذلك على النحو التالي:-

1 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) وفقًا للتالي:-

دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): 60% فأكثر.

2 - دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقًا للتالي :-

• دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: 60% فأكثر.

• دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات: 60% فأكثر.

• دبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز: 60% فأكثر.

• دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: 75% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: 75% فأكثر.

• الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%، يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

مواعيد تسجيل الطلاب لرغباتهم علي موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية:

•يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 15/9/2022 حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022.

أبناؤنا الطلاب:

أنتم الآن تستعدون لبدء مرحلة من حياتكم التعليمية "مرحلة التعليم الجامعي والعالي" والتي من خلالها سوف تتمكنون من تحديد ملامح مستقبلكم وفي ضوء الخطة الطموحة والجهود المتواصلة التي تبذلها القيادة السياسية لتطوير التعليم وربطه بسوق العمل المحلي والإقليمي، ستبدأ الدراسة لأول هذا العام بعدد (7) جامعات تكنولوجية جديدة تشمل عددًا من الكليات التي تقدم العديد من البرامج الدراسية التي تتناسب مع مُتطلبات العصر الحديث.

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني:

• يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

• سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات:

•يتم فتح هذه المعامل اعتباراً من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

• يمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ملحوظة:-

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءًا من أخر يوم في المرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

• معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

• الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

مزايا خدمة التنسيق الإلكتروني:

• التيسير على أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.

• يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

• تتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

• تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات .

•تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.

تعليمات هامة لأبنائنا الطلاب

•هذه الخدمة تتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في أي وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

• سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

• ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

• بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

• إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

أولا: الحاصلون على دبلوم المدارس الفنية نظام (الثلاث – الخمس) سنوات:

‌أ- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg ويحدد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي ....) "ثلاث سنوات أو خمس سنوات".

‌ب- يدخل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها ويكتب الرقم السري الخاص به المُدرج باستمارة النجاح كما يلي:ـ

س / 000000

‌ج- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح (نعم).

‌د- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينه.

ثانيًا: الحاصلون على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية:

1. يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.egypt.gov.eg

2. ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3. يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4. يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5. يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على أخر تعديل قام الطالب بتسجيله.

قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات):

● التحويل بين الكليات الجامعية

• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.





● التحويل بين المعاهد العالية والمتوسطة:

- يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

• ونوجه عناية أبنائنا الطلاب إلى الالتزام الدقيق بالمواعيد والأيام المخصصة لتقديم رغباتهم.