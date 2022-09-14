أيمن حافظ قائما بعمل عميد الزراعة جامعة المنوفية

ووقعت كلية الزراعة جامعة المنوفية بروتوكول تعاون علمى وبحثى مع المركز القومي للبحوث، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة.

يأتى توقيع فاعليات البروتوكول فى إطار حرص الجامعة على التعاون مع المؤسسات البحثية والعلمية المصرية للإثراء العلمي والبحثي بين الجامعة والمركز القومي للبحوث، وذلك في العديد من المجالات البحثية في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، وتفعيل بعض المشروعات التنموية التي تحقق أهداف الدولة للتنمية الشاملة والتنمية المستدامة 2030.

قام بتوقيع البرتوكول الدكتور أيمن حافظ عيسى عميد الكلية الدكتور أحمد صلاح الخولى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وشاهد توقيع البرتوكول من المركز القومى للبحوث الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث والدكتور ممدوح معوض نائب رئس المركز للشئون العلمية والبحثية والدكتور حسين درويش نائب رئيس المركز للشئون الفنية والإدارية والدكتور محمود حزين القائم بأعمال عميد معهد البحوث الزراعية البيولوجية بالمركز القومى للبحوث، هذا وقد شمل مراسم التوقيع إهداء الكلية درع المركز القومى للبحوث.