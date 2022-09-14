أشياء يجب أن تعرفها عن ضربات القلب غير المنتظمة " الرجفان الأذيني"

كتبت نهير عبد النبى

الرجفان الأذيني ، المعروف باسم AFib أو AF ، هو حالة تسبب ضربات القلب بشكل غير منتظم وسريع للغاية (حوالي 500-600 نبضة في الدقيقة)، وحسب ما ذكره موقع hopkinsmedicine هو النوع الأكثر شيوعًا من عدم انتظام ضربات القلب وفيما يلي أشياء قد لا تعرفها عن الرجفان الأذينى وهى:

-العمر هو أكبر عامل خطر لـ الرجفان الأذينى

يعاني واحد من كل 10 أشخاص فوق سن الثمانين من أمراض القلب تشمل عوامل الخطر الشائعة الأخرى أمراض القلب والسكري والسمنة والتاريخ العائلي.



-اعراض الرجفان الاذينى

• عدم انتظام وسرعة ضربات القلب

• خفقان القلب

• الدوخة

• ضيق التنفس

• ضعف

• الإغماء

• التعب

-يتم تشخيص الرجفان الاذينى من خلال مخطط كهربية القلب

يمكن إجراء هذا الاختبار أثناء زيارة الطبيب ومع ذلك ، في بعض الأحيان يطلب من المرضى ارتداء جهاز مراقبة في المنزل لتسجيل إيقاع قلبهم بمرور الوقت.

-هناك العديد من الخيارات العلاجية لمرضى الرجفان الأذينى

في معظم الحالات ، يمكن السيطرة على الرجفان الاذينى بالأدوية ومع ذلك ، إذا لم تعمل الأدوية أو كان لها آثار جانبية ، فيمكن علاجه بالقسطرة أو الاستئصال الجراحي سيتم وضع المرضى الذين يعانون من زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية على مميعات الدم أوغيرها من الأدوية.

ما يقرب من 35 في المائة من الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني سيصابون بسكتة دماغية، حيث انه يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار خمسة أضعاف. من المهم أن يلتقي المرضى بطبيبهم لتحديد ما إذا كانت مخاطر السكتة الدماغية لديهم عالية بما يكفي لضمان وضعهم على مميعات الدم، إذا كان المريض غير قادر على تناول مخفف الدم بسبب مخاطر النزيف .