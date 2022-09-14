أسباب الحاجة لإجراء عملية لبتر الذراع أو الساق

كتبت نهير عبد النبى

البتر هو إزالة كل أو جزء من الذراع أو اليد أو الساق أو القدم، ويعتبر البتر دائمًا الملاذ الأخير، ولن يتم إجراؤه إلا إذا كان ضروريًا للغاية لصحة الشخص، وحسب ما ذكره موقع healthdirect تتم معظم عمليات البتر بسبب انسداد شرايين الساقين وعدم وصول الدم إلى الأطراف، ويمكن أن يكون هذا من مضاعفات مرض السكرى أو ارتفاع ضغط الدم أو التدخين أو الفشل الكلوى .

مرض السكرى هو السبب الأكثر شيوعًا لحاجة الناس إلى البتر وقد تكون هناك حاجة أيضًا إلى البتر فى هذه الحالات:

- عدوى شديدة

- الغرغرينا

- السرطان

- جروح خطيرة

- مشوهًا أو لا يتحرك أو يعمل بشكل صحيح

في بعض الأحيان يتم بتر أصبع أو جزء من اليد أو القدم (يعرف بالبتر الطفيف)، تتضمن عمليات البتر الكبرى إزالة القدم أو جزء من الساق عادة أسفل الركبة أو فوقها أو الذراع بأكملها.

ويعتمد نوع البتر الذي قد يحتاجه الشخص عادةً على مدى احتمالية التئام الجرح إذا كانت إمدادات الدم محدودة للغاية، فقد لا تتمكن الأنسجة من الشفاء حتى بعد بتر بسيط، لذلك قد يكون البتر الكبير هو الخيار الأفضل.

التحضير للجراحة

يمكن إجراء عمليات البتر كجراحة طارئة أو اختيارية (مخططة) قبل إجراء عمليات البتر المخطط لها، ستلتقي بالجراح لمناقشة العملية الأفضل بالنسبة لك.

وستخضع لفحص طبى شامل وتقييم نفسى، وسيتم تقييم طرفك الصحى لأنه سيتعين عليه تحمل إجهاد أو واجبات إضافية بعد العملية سيتم إخطارك أيضًا بأى تعديلات قد تحتاج إلى إجرائها فى المنزل أو العمل، وسيتم التخطيط للعلاج الطبيعي للمساعدة في إعادة التأهيل بعد العملية.

أثناء الجراحة

سيكون لديك إما تخدير عام (حيث تذهب للنوم) أو لبتر الساقين والقدمين فوق الجافية (حيث يكون النصف السفلي من جسمك مخدرًا تمامًا ولكنك لا تزال مستيقظًا).

يقوم الجراح بإزالة الطرف أو جزء منه ثم يقوم بتنعيم العظم المتبقى، وسيتم إغلاق الجرح بغرز أو دبابيس، وقد يتم إدخال مصرف تحت الجلد لتصريف السوائل الزائدة، وسيتم تغطية الجرح بضمادة لبضعة أيام لمنع الالتهاب.

ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟

البتر هو عملية جراحية كبرى. تشمل المخاطر المحتملة ما يلي:

- مشاكل فى القلب مثل النوبة القلبية

- تجلط الأوردة العميقة (DVT)

- بطء التئام الجروح أو إصابة الجرح

- التهاب رئوى

- ألم الجذع والأطراف الشبحية

- تقرحات الضغط

كبار السن والأشخاص الذين يعانون من تصلب الشرايين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة، بما في ذلك الموت.

بعد العملية ، يصاب بعض الناس بتقلصات. هذه هي الأماكن التي تتمدد فيها العضلات أو الجلد أو الأوتار أو الأربطة وتتصلب ، مما يحد من القدرة على الحركة. وكلما تحركت وممارسة الرياضة ، قل احتمال إصابتك بالتقلص.

السيطرة على الألم

سوف يكون الجرح مؤلمًا بعد الجراحة، لكن من المفترض أن يبدأ هذا في التراجع في غضون يومين إلى خمسة أيام أخبر فريق الرعاية إذا كنت تشعر أنك بحاجة إلى المزيد من مسكنات الألم.