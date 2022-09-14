أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض الذهب وتراجع مؤشرات البورصة

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها وضع حركة الاسهم في البورصة المصرية، وكذلك حركة الذهب ونشاط القطاع الخاصة، وفيما يلي أبرز الأخبار الاقتصادية

50 مليون دولار صادرات الأغذية لفرنسا



علن تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، نمو صادرات القطاع إلي فرنسا 15% عام 2021 لتسجل نحو 50 مليون دولار في مقابل 43 مليون دولار خلال 2020.

وأضاف خلال فعاليات الندوة التي ينظمها المجلس التصديري تحت عنوان " فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية على هامش معرض سيال باريس"، أن فرنسا تحتل المركز الـ 23 بقائمة أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال 2021، منوها بأن عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة في فرنسا خلال العام الماضي حوالي 135 شركة من بينهم 16 شركة تزيد صادراتهم عن مليون دولار بنسبة 77% من إجمالي الصادرات.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية لفرنسا شهدت تباينا على مدار الـ 8 سنوات الماضية لتسجل نحو 294 مليون دولار بنسبة نمو 61.3% بين 2021 و 2014 .



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