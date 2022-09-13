وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه بتفعيل مجموعات التقوية ومكافحة الدروس الخصوصية

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه وجه بتفعيل مجموعات التقوية، ورفع الوعي الثقافي لدى الطلاب، مشيراً إلى أن المديرية ستعمل بكافة طاقتها لمكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، لافتا إلى أنه وجه مديري الإدارات ومديري المدارس، لتعريفهم بمواعيد البرامج التعليمية الخاصة بقناة "مدرستنا" باعتبارها جزء لا يتجزأ من اليوم الدراسي.

وأضاف عبد الله، أن المديرية استعدت لاستقبال 859 ألفا و716 طالبا، منهم 768 ألفا و431 طالبا وطالبة في التعليم العام بـ 2144 مدرسة، تضم 196 ألف و469فصلا، و91 ألفا و285 طالبا وطالبة فى التعليم الفني بـ 97 مدرسة تضم 2042 فصلا، بإجمالي2241 مدرسة للتعليم العام والتعليم الفني، يضمون 18 ألفا و538 فصلا، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات الازمة، لاستقبال الطلاب.