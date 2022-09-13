وزير التعليم الإيطالى: المدارس ستفتح أبوابها بعد انتهاء طوارئ كورونا

كتبت: فاطمة شوقى

أعرب وزير التعليم الإيطالي باتريتسيو بيانكي، عن الاستعداد لفترة المدارس التى أعادت فتح أبوابها من جديد بعد انتهاء فيروس كورونا مع اتخاذ الاحتياطات والاستعداد لأى طوارئ آخرى، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضاف الوزير بيانكي في تصريحات متلفزة الإثنين، "إن المدارس تعيد فتح أبوابها اليوم تحت شعار إعادة تشغيل البلاد بأكملها، والتي تحتاج إلى ذلك، والى التفاهم من جانبنا”. مضيفا "لقد اعتبرت الحكومة أن مرحلة الطوارئ قد انتهت، فقدنا كثيرًا، لكن علينا أن نشكر الدراسة عن بُعد لأنها سمحت لنا بالإبقاء على الطلبة، ونحن نخضع الوضع للمراقبة دائما".

وأكد الوزير المنتمي للتيار المستقل، أنه "لا يوجد نقص في عدد المعلمين. لقد ابقينا على العدد ذاته الذي كان لدينا قبل انتشار وباء كوفيد 19، وسنحتفظ به لسنوات عديدة. لدينا 801 ألف مدرس، منهم 650 ألف دائم، أكثر من 90 ألف معلم دعم، فضلا عن 25 ألف معلم ينهون إجراءات الترشح للتوظيف الدائمي".

وذكر بيانكي أنه "لا يزال هناك 45 ألف مدرس مؤقت، يحلون محل أولئك الذين يذهبون في إجازة أو لفترة الأمومة"، واختتم بالقول إنه "مع افتتاح المدارس، لدينا جميع المعلمين الدائمين وكل ذوي العقود محددة المدة لأداء الوظائف المختلفة".