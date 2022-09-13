وزيرة الهجرة تلتقى "معيط" لبحث المحفزات المصريين بالخارج على الاستثمار بمصر

كتب محمود راغب

التقت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار فى مصر.

وقالت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن اجتماعها مع وزير المالية يأتى ضمن اللقاءات التى تعقدها مع الوزراء المعنيين للإسهام فى اطار تلبية احتياجات المصريين بالخارج ونقل مطالبهم، موضحة أن وزارة الهجرة بصدد إعداد تطبيق إلكترونى بالهواتف الذكية لتيسير تقديم الخدمات للمصريين بالخارج.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، التى تم رفعها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بما فى ذلك توجيهاته بالموافقة على مقترح إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وبحث آليات تنفيذها؛ على نحو يُساعد فى تعظيم دورهم فى تعزيز الاستثمارات بمصر، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية الوطنية؛ لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، استهل وزير المالية اللقاء بالترحيب بالوزيرة واستعرض ما تقدمه الدولة من فرص واعدة بالمشروعات القومية بمختلف القطاعات، إضافة إلى البنية التحتية القوية والقادرة على استيعاب التوسع فى الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى تعزيز مساهمات المصريين بالخارج فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بشتى روافدها، على نحو يسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وقال الوزير، فى لقائه مع السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج وربطهم بوطنهم، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يسهم فى تعميق انتمائهم الوطنى؛ باعتبارهم إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر، التى تساعدنا فى الترويج لأداء الاقتصاد المصرى بالخارج، معربًا عن استعداده التام للتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى تنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، على النحو الذى يُعزز بنية الاقتصاد القومي.