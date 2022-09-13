وزيرا قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين

كتب عبد الحليم سالم

شهد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين، في إطار سعي الطرفين نحو التعاون البناء للاستفادة من الإمكانيات المتاحة بكل وزارة.

ووفقا للبروتوكول، تتولى شركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، توفير خدمات الإقامة والإعاشة والانتقالات وغيرها من الخدمات اللوجتسية والأعمال المرتبطة بتنظيم فعاليات النشاط الرياضي والشبابي الخاصة بوزارة الشباب والرياضة والاتحادات وكافة الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها.

وقد رحب وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة وزير الشباب والرياضة، لمناقشة أطر التعاون التي سيتم تعميقها بشكل أكبر بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يأتي في أعقاب نجاح شركة مصر للسياحة في المساهمة في تنظيم بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال التي أقيمت في مصر في دورتها الـ25 لعام 2022.

وقد وجه المهندس محمود عصمت، شركة مصر للسياحة بالعمل الجاد للاستمرار في تقديم خدماتها بشكل متميز وبجودة عالية مع الارتقاء بمستوى الخدمات بشكل دوري، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، بما يمكنها من الحفاظ على العملاء الحاليين واجتذاب آخرين جُدد.

من جانبه، أعرب وزير الرياضة عن تمنياته بالتوفيق لوزير قطاع الأعمال العام في أداء مهامه على أكمل وجه وبما يخدم البلاد، مقدماً له التهنئة على ثقة القيادة السياسية، وتوليه حقيبة قطاع الأعمال العام، ومؤكدا على حالة التناغم بين وزارتى الشباب والرياضة وقطاع الأعمال العام التعاون فيما يخدم مختلف المشروعات والفعاليات والبطولات الرياضية.

وتطرق الوزير -فى حديثه- إلى استضافة مصر لنحو 160 بطولة عالمية خلال الأربع سنوات الماضية، ووجود وفود كثيرة مشاركة فى تلك البطولات، وما يصاحب ذلك من إجراءات تتعلق بالانتقالات والإقامة، مشيراً إلى التعاون المثمر مع شركة مصر للسياحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وقع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة، مجدي رشدى الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام، أحمد العسقلاني العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة.

حضر التوقيع من جانب وزارة قطاع الأعمال العام: المستشار عبد الرحمن شتله المستشار القانوني للوزير، والسيدة ميرفت حطبة رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والسيد أنيس اكليمندوس رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مصر للسياحة. ومن وزارة الشباب والرياضة حضر المستشار محمد دياب المستشار القانونى للوزير ، ومصطفى عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، ومصطفى مجدى معاون الوزير، ومحمد الجزار مدير عام الشئون المالية.