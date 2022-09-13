هل يمكن أن يسبب جدرى القرود مشاكل فى القلب؟

كتبت ميرفت رشاد

منذ ظهوره في مايو من هذا العام ، اجتاح جدرى القرود العالم ، مع زيادة الأرقام ، يزداد القلق العام أيضًا، وفقًا لتقرير صادر عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في أغسطس الماضى ، تم الإبلاغ عن 12 حالة وفاة وأكثر من 35000 حالة إصابة بجدرى القرود في 92 دولة ، يعد جدرى القرود مرضًا ذاتي الشفاء مع أعراض تستمر ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع، قد تكون هناك حالات شديدة ،فقد عانى الشخص المصاب بجدرى القرود من مشاكل قلبية حادة، وفقا لما نشره موقع " ndtv"

لقد أثارت هذه الحالة الكثير من الاهتمام لشدة جدري القرود وتسببت في الكثير من القلق، على الرغم من أن العلامات والأعراض الأولية لجدري القرود تشمل الحمى وآلام الجسم والإرهاق وأحيانًا تورم الغدد الليمفاوية، قد تتسبب الحالة في ظهور بثور حمراء على الجلد تتشكل على اليدين أو القدمين أو الوجه أو الشفتين أو حتى الأعضاء التناسلية.

قد يصاب المرء بجدر القرود من خلال الاتصال المباشر مع حيوان أو شخص مصاب أو كائن ملوث يمكن أن يؤدي إلى انتقال جدرى القرود إلى الناس، ينتشر فيروس جدري القرود بين الناس من خلال الرذاذ التنفسي والاتصال الجنسي وسوائل الجسم، التعامل مع العناصر الملوثة مؤخرًا ، مثل الفراش والملابس والممتلكات الأخرى للأشخاص أو الحيوانات المريضة.

وفقًا لتقرير حالة حديث صدر مؤخرا ، قد يؤدي جدري القرود إلى تلف في القلب لدى بعض الأشخاص، بعد أسبوع من ظهور علامات جدري القرود ، أصيب رجل يبلغ من العمر 31 عامًا ثبتت إصابته بالمرض أيضًا بالتهاب عضلة القلب الحاد ، وهو التهاب في عضلة القلب وفقًا للخبراء ، فإن تقرير الحالة يثير احتمال أن يكون التهاب القلب أحد الآثار الجانبية غير الشائعة لجدري القرود.

تم الإبلاغ أيضًا عن التهاب عضلة القلب لدى مرضى جدري القرود الآخرين منذ اندلاع عام 2022 ، على الرغم من أن المتخصصين في الأمراض المعدية يعتقدون أنها على الأرجح نتيجة نادرة.

كشفت فحوصات القلب المتعددة التي أجريت على المريض أنه عانى من أضرار إجهاد القلب، وأظهر المريض التهاب عضلة القلب بحسب نتائج فحص القلب بالرنين المغناطيسي الذي ينتج صورًا للقلب ومع ذلك ، في غضون أسبوع ، تعافى المريض تمامًا.