الصحة العالمية: التطعيمات تساهم فى منع انتشار جدرى القرود

كتب أحمد عرفة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن التطعيمات تساهم في منع انتشار جدري القرود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن تفشي جدرى القرود يتباطأ في أوروبا.

ولفتت منظمة الصحة العالمية، إلى تسجيل أكثر من 41 ألف إصابة بجدرى القرود في العالم.

وفى وقت سابق حذر الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظم الصحة العالمية فى بيان جديد له من الأدوية المغشوشة ودون المستوى، موضحا إن حجم هذه المشكلة وأضرارها لكل من الأرواح والاقتصاد هائل.

وقال: "في أحسن الأحوال، تفشل هذه الأدوية في علاج الأمراض أو الوقاية منها، وتبديد الموارد الثمينة واستغلال آمال ومخاوف الأشخاص المعرضين للخطر، وفي أسوأ الأحوال، تسبب الوفاة، وتزيد فرص مقاومة الأدوية، ويعرضوننا جميعًا للخطر".