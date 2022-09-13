نقل الكهرباء توقع عقدا بـ110 ملايين جنيه لإنشاء محطة محولات جامعة المنيا

استمرارًا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء ومجابهة زيادة الاحمال بجميع أنحاء الجمهورية وبمحافظات صعيد مصر بالإضافة إلى التحسين المستمر لرفع كفاءة الشبكة الموحدة بإحلال الشبكة التى تعمل على جهد 33 ك ف وذلك للعمل على جهد 66 ك ف.

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد مع التحالف المكون من شركتى الإسكندرية للأعمال الهندسية وشركة TBEA ZONFA الصينية، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء محطة محولات جامعة المنيا جهد 66/11 ك.ف سعة 3×40 م.ف.أ التابعة لمنطقة كهرباء مصر الوسطى وذلك بمهمات من النوع المعزول بالغاز GIS (غير شاملة توريد المحولات الرئيسية) وبنظام تسليم مفتاح.

و أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى بيان لها اليوم، أن تكلفة المشروع تبلغ حوالى 110 ملايين جنيه مصرى، ويتم التمويل من المصادر الذاتية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما من إعتمادات مشروعات محطات محولات الجهد العالى بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (12) شهرًا من تاريخ توقيع العقد.