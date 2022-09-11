اليوم السابع
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متحدث الوزراء: لدينا استراتيجية طموحة للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية

الأحد، 11 سبتمبر 2022 11:05 م
متحدث الوزراء: لدينا استراتيجية طموحة للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية نادر سعد
كتب محمد شعلان

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أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن سيارات الكهرباء التي استقلها المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في جولته لمتابعة تجهيزات قمة المناخ لن تقتصر على فترة مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن الوزارة لديها استراتيجية طموحة للتوسع في صناعة سيارات الكهرباء.
 
وأضاف السفير نادر سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أن استراتيجية الحكومة طموحة للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية لأنها تمثل المستقبل، قائلا: "العالم لا يملك رفاهية تسيير السيارات بالوقود الأحفوري".
 
وتابع،"الدولة لديها خطة طموحة لتنفيذ العديد من محطات الشحن الكهربائية الخاصة بالسيارات التي تعمل بالكهرباء في مختلف محافظات وأقاليم مصر، ونعرض هذه الحوافز على كبار الشركات"، مؤكدا أنه بعد انتهاء الأزمة العالمية الحالية سيكون لدينا من المقومات التي تجذب كبار المصنعين للسيارات الكهربائية.
 

رئيس الوزراء

مجلس الوزراء

الكهرباء

سيارات الكهرباء



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