مياه المنوفية تتأهب لاستقبال أمطار فصل الشتاء

المنوفية - محمد فتحى

عقد، اليوم، الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية اجتماعا برؤساء القطاعات والمديرين العموم ومديرى الأفرع لمناقشة استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء للعام الحالى.

ووجه نجيب بضرورة المرور والمتابعة الميدانية المستمرة لمديرى الافرع على كل الأعطال التى قد تظهر فى الشبكات والمحطات والتواجد على رأس العمل لحين الانتهاء من إصلاحها وعمل مسح ميدانى شامل لجميع الوصلات المنزلية والأغطية الجارى إنشائها للتأكد من سلامتها قبل دخولها الخدمة للحفاظ على استدامة الخدمة للمواطنين.

وشدد على متابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، لعرضها وحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بانقطاع المياه والكسر المُفاجئ بخطوط المياه ومشاكل الصرف الصحي مُؤكدًا ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات حال وجودها.

وشدد على ضرورة تواجد مديرى الأفرع والمحطات في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، وتحديد الاحتياجات الضرورية من المعدات ومدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة زيادة الاستهلاك، ومناقشة الحلول المقترحة لتفادي حدوث الازمات خاصة بالمناطق الساخنة وايضا الاهتمام بنظافه كافه مواقع الشركة من محطات وشبكات.

وشدد، رئيس الشركة، على ضروره اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية فى كل الأعمال التى تخص أعطال المياه وأعطال الصرف الصحى حرصا على سلامه العاملين والظهور بالمظهر اللائق.

وقال من الضروري تنفيذ دورات تدريبية مكثفة للعاملين الجدد من مهندسين وكميائيين وفنيين لتحديد أدوارهم فى العمل واكتساب الخبرات كدور مهم من أدوار الشركة بالاهتمام بالعنصر البشرى وتأهيل العاملين الجدد للعمل بمواقع العمل المختلفة.

ونبه نجيب على ضرورة قيام مسئولى القطاع التجارى بالمرور المكثف على مراكز خدمة العملاء لحل مشاكل المواطنين وتوفير وتسهيل الإجراءات اللازمة لهم فيما يخص التعاقدات على خدمات المياه والصرف الصحى وكذلك العدادات وأيضا متابعة الإيرادات ونسب التحصيل.