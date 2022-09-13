اليوم السابع
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منتدى البيئة والتنمية 2022 يختتم أعماله.. اليوم

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:00 ص
منتدى البيئة والتنمية 2022 يختتم أعماله.. اليوم قمة المناخ
كتبت أسماء نصار

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يختتم منتدى البيئة والتنمية 2022 المنعقد تحت عنوان "الطريق إلى شرم الشيخ - مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27"؛ أعماله اليوم حيث يركز على وسائل التكيّف مع التغيُّر المناخي وسبل التخفيف من آثاره؛ حلقات نقاش حاشدة بجانب العديد من ورش العمل الفنيّة التي تغطي التحديات والاتجاهات الرئيسية ذات الصلة بالتغير المناخيّ؛ وذلك عقب افتتاح المنتدى أمس في القاهرة، بجمهورية مصر العربية.
 
بدأ اليوم الثاني بجلسة عامة حول الزراعة والأمن الغذائي برئاسة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، تلتها جلسات فنية عديدة تضمنت مناقشات حول ممارسات الزراعة المستدامة.
 
ويجمع المنتدى بين قادة الفكر من مختلف القطاعات والصناعات لتسليط الضوء على قضايا البيئة والتنمية ذات الصلة بالتغير المناخيّ؛ حيث تشمل الموضوعات الستة الرئيسية التي يتم مناقشتها: موارد المياه، والتنوع البيولوجي والمحيطات، والزراعة والأمن الغذائي، والقضايا الشاملة للمناخ، والحلول والأدوات، والطاقة والنمو المستدام والمدن.

الزراعة

البيئة

المياه

الموارد المائية والرى



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