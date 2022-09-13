اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مقتل 5 أشخاص فى هجوم مسلح استهدف موكب سيناتور معارض بنيجيريا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 08:33 ص
مقتل 5 أشخاص فى هجوم مسلح استهدف موكب سيناتور معارض بنيجيريا الشرطة النيجيرية - صورة أرشيفية
وكالات

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أعلنت الشرطة النيجيرية مصرع خمسة أشخاص في هجوم مسلح استهدف موكبا لسيناتور من المعارضة في جنوب شرق البلاد.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال توشوكوو إيكينغا المتحدث باسم شرطة ولاية آنامبرا، إن مسلحين أطلقوا النار الأحد على موكب القيادي في "حزب التقدميين الشباب" المعارض، السناتور إيفياني أوباه، الذي خرج من الهجوم "سالما".

وأوضح المتحدث في تصريحه أن "عنصري شرطة كانا يرافقانه واثنين من مساعديه المدنيين وأحد المارة قتلوا في الهجوم"، مضيفا أن شرطيين آخرين كانا في عداد الموكب أصيبا بجروح ونقلا إلى المستشفى.

ولفت المتحدث باسم الشرطة المحلية إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا للعثور على المهاجمين وتحديد دوافعهم، فيما لم تتبن أي جهة المسؤولية حتى الآن عن هذا الهجوم الذي وقع قبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.


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نيجيريا

حزب التقدميين الشباب

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