اليوم السابع
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مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد النيروز مع أبناء وفتيات الرعية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:25 م
مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد النيروز مع أبناء وفتيات الرعية مطران إيبرشية طيبة مع الشمامسة
كتب: محمد الأحمدى

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ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، ترأس قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات رعية العائلة المقدسة بجراجوس، وترأس نيافته أيضًا قداس عيد النيروز، بمشاركة القمص روفائيل ناجى، راعى الكنيسة، والأخوات الراهبات.  

 

وأعطى كلمة العظة، حيث عرض تاريخ تقويم الشهداء، وأهميته لكل مسيحى، ودعوتنا جميعًا، لنقتدى بآبائنا فى الإيمان.

 

وأجرى راعى الإيبارشية حوارًا أبويًا مع الأبناء والبنات المحتفى بهم حول أهمية، ومعنى سر الإفخارستيا فى حياتنا، مشيرًا إلى ضرورة المواظبة على حضور القداسات، وتشجيع كافة المحيطين بنا على ذلك.

 

وفى نهاية الذبيحة الإلهية، قام الأنبا عمانوئيل بتوزيع الهدايا التذكارية على أبناء وبنات المناولة الاحتفالية، مقدمًا الشكر والتقدير للأب الراعى، والراهبات، والخدام، لمجهوداتهم الكبيرة فى تكوين مخدوميهم.

 

الانبا عمانوئيل وسط الأطفال
الانبا عمانوئيل وسط الأطفال

 

الأنبا عمانوئيل
الأنبا عمانوئيل

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا باخوم

ايبارشيه طيبه

الانبا عمانوئيل



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