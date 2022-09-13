مصرع فتاة سقطت من الطابق السابع أثناء تواجدها ببلكونة منزلها بالدقهلية

فريق المحافظات

شهدت مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، سقوط فتاة من الطابق السابع، أثناء وجودها ببلكونة مسكنها، مما أسفر عن مصرعها.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول فتاة فى العقد الثالث من عمرها جثة هامدة إلى مستشفى دكرنس العام، إثر نزيف بالمخ والبطن.

انتقلت قوات الشرطة للمكان محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين سقوط فتاة تدعى آيات ط. ح. ال. 25 عام، مقيمة مركز دكرنس، طالبة بكلية الإعلام بإحدى الجامعات، سقطت أثناء وجودها فى بلكونة مسكنها. تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإستخراج تصريح الدفن.