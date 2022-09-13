مصرع شخص أثناء التنقيب عن الآثار فى المنوفية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص بالمنوفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة (عامل - ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) داخل جوال بدائرة المركز وبها جروح وسحجات متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أحد الأشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة شبين الكوم) حيث قاموا بالاتفاق والمتوفـى بالحفر والتنقيب عن الآثار بقطعة أرض ملك أحدهم وأثناء صعود المتوفى من الحفر بإستخدام سلم تعثرت قدماه وسقط بقاع الحفر مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته .. فقاموا بسحب الجثة ووضعها داخل جوال ونقلها بإستخدام مركبة "تروسيكل" والتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ومركبة "التروسيكل" المستخدمة فى بإرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعللوا ذلك خشية إفتضاح أمرهم وتعرضهم للمسائلة القانونية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.