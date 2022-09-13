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مسئول بـ"الثروة السمكية": بحيرة المنزلة ستنتج 120 ألف طن من السمك سنويًا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 08:53 م
مسئول بـ"الثروة السمكية": بحيرة المنزلة ستنتج 120 ألف طن من السمك سنويًا بحيرة المنزلة
كتب محمد شعلان

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أكد المهندس مجدي زاهر، أحد مسئولي هيئة الثروة السمكية المشاركة بمشروع تطوير بحيرة المنزلة، أن الامكانيات السابقة المتوفرة لبحيرة المنزلة كانت ضعيفة ولا تسمح بالتطوير الحادث الان في البحيرة، موضحا أن العاملين والصيادين كانوا ينتظرون الإرادة فقط لتطوير بحيرة المنزلة بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى. 
 
وأضاف المهندس مجدي زاهر، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن بحيرة المنزلة حال الحفاظ عليها وعلى المنظومة السمكية ستنتج 120 ألف طن في السنة، لافتا إلى أن بحيرة المنزلة في الوقت السابق تنتج 45 ألف طن فقط من الأسماك.
 
وتابع: "بحيرة المنزلة مفتوحة للصيد تحت ضوابط وروابط خاصة بعد تنظيف المياه من التلوث بنسبة 80%، والوضع الان اختلف والمياه والأسماك أصبحت نظيفة والصياد عايز يفهم طبيعة العمل عشان ميشتغلش مخالف"، مؤكدا أن التكريك الذي حصل في بحيرة المنزلة يؤدي إلى استثمارات في مجال الاستزراع السمكي.
 

الثروة السمكية

تربية الاسماك

بحيرة المنزلة

الاسماك في بحيرة المنزلة



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