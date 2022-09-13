مدينة طور سيناء تستعد للشتاء ومواجهة السيول

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد اللواء هانى رضا بدوى رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اجتماعا موسعاً بقاعة ديوان عام المدينة استعدادا لمواجهة السيول مع قدوم فصل الشتاء، بناء على توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. بحضور العميد عماد فكرى نائب رئيس المدينة وسهير عبدالعاطى سكرتيرة المدينة ومسؤول الأزمات بالمدينة، وكافة المديريات الخدمية منها (شباب ورياضة وتموين وصحة وأوقاف وكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والكبارى والزراعة والتعليم والتضامن الإجتماعى والهلال الأحمر والموارد المائية ) وكان الهدف من الاجتماع الإستعداد لمجابهة السيول والتعامل مع الأزمة ومعرفة دور كل مديرية حال حدوث الأزمة، كما تفقد رئيس المدينة المعدات والمركبات الخاصة بالحملة، استعدادًا لمواجهة موسم السيول.

وأكد رئيس المدينة أن جميع المعدات جاهزة ومستعدة لأي طوارئ مشيرًا إلى أنه يجرى المرور علي جميع مخرات السيول للتأكد من تطهيرها