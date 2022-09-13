مدينة طور سيناء تستعد للشتاء ومواجهة السيول

عقد اللواء هانى رضا بدوى رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اجتماعا موسعاً بقاعة ديوان عام المدينة استعدادا لمواجهة السيول مع قدوم فصل الشتاء، بناء على توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. بحضور العميد عماد فكرى نائب رئيس المدينة وسهير عبدالعاطى سكرتيرة المدينة ومسؤول الأزمات بالمدينة، وكافة المديريات الخدمية منها (شباب ورياضة وتموين وصحة وأوقاف وكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق والكبارى والزراعة والتعليم والتضامن الإجتماعى والهلال الأحمر والموارد المائية ) وكان الهدف من الاجتماع الإستعداد لمجابهة السيول والتعامل مع الأزمة ومعرفة دور كل مديرية حال حدوث الأزمة، كما تفقد رئيس المدينة المعدات والمركبات الخاصة بالحملة، استعدادًا لمواجهة موسم السيول.
وأكد رئيس المدينة أن جميع المعدات جاهزة ومستعدة لأي طوارئ مشيرًا إلى أنه يجرى المرور علي جميع مخرات السيول للتأكد من تطهيرها
كما تفقد اليوم الثلاثاء اللواء هانى رضا بدوى رئيس مركز ومدينة طور سيناء قرية الوادى بطورسيناء بناءاً على توجيهات اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء
وشدد على عدم السماح لأى مواطن بالتعدى على ٱملاك الدولة.
رافقه إبراهيم سمير رئيس قرية الوادى بالتوجه الفورى وإزالة تعدى فى المهد بقرية الوادى لمنزل بمساحة 160 متر تقريباً .
وقامت معدات الحملة الميكانيكية للمدينة بعمل الإزالة.
اللواء هانى رضا رئيس مدينة طور سيناء أثناء اجتماع استعدادا المواجهة السيول
إزالة مخالفات بقرية الوادي
رئيس مدينة طور سيناء أثناء الاجتماع استعدادا السيول
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