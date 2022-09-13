مدير تعليم القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماع مديري أمن الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بحضور تامر علي القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، لمتابعة ما تم من استعدادات نهائية تمهيدا لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية بالقليوبية، في بيان لها، أنه استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، وتناول ضوابط تنظيم العمل داخل المدارس، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، موجها بتفعيل الرقابة والمتابعة على جميع مدارس المحافظة.

وأكد مدير تعليم القليوبية، على تكثيف المرور على كل المدارس للتأكد من تلافي أية سلبيات أو ملاحظات واستكمال كل الاحتياجات، وإجراءات السلامة والحماية المدنية، لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة، حرصاً على سلامة العملية التعليمية وراحة وأمان كافة أبناء المحافظة من المعلمين والعاملين والطلاب.