محافظ سوهاج يعلن بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمى بمستشفى الحميات

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بدء التشغيل لوحدة مناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلى، بمستشفى حميات سوهاج، دعما من وزارة الصحة والسكان، لخدمة أهالى سوهاج، سواء من التأمين الصحى، أو العلاج على نفقة الدولة، ومتابعة حالتهم الصحية التى تحتاج إلى عمل مناظير للجهاز الهضمى، وذلك فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير كافة الاجهزة الطبية الحديثة، وتطوير القطاع الطبي؛ لخدمة أهالى وأبناء المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تم تدريب العاملين على طرق التشغيل والتعقيم، مشيرا إلى أنه تم تأسيس الوحدة وتزويدها بكافة الاحتياجات والمستلزمات ورفع كفاءة المكان المخصص للوحدة بالجهود الذاتية، لافتا إلى بدء الوحدة فى استقبال المرضى.