محافظ الأقصر يصدر قرارا لتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة بشكل حضارى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، أنه أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قراراً بتحديد عدد من الأماكن والمواقع بمراكز ومدن المحافظة لإقامة وحدات الطعام المتنقلة بها بشكل حضارى منظم وبما لا يعيق حركة المرور، وذلك فى إطار سعى الدولة إلى تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذاً للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

وبدأت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فى تطبيق هذه التجربة فى مدينة الأقصر بشارع مصر بمنطقة الجولى فيل بمدينة الأقصر، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب واستثمار الامتدادات العمرانية وإتاحة متنفس جديد لأهالى المحافظة، من خلال منطقة عربات طعام بتصميمات حضارية مميزة تناسب الهوية البصرية للمحافظة، وتلتزم بأحكام القوانين وسلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات ومنع التلوث وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور، ولا تتعارض مع النشاط السياحى بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بتحديد المواقع المناسبة لإقامة وحدات طعام متنقلة، على أن يتم استقبال طلبات الراغبين فى الحصول على ترخيص تشغيل وحدات الطعام المتنقلة بمقار مجالس المدن بنطاق المحافظة وذلك وفقا للمستندات والشروط المطلوبة.

وكان قد شهد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر افتتاح أول عربة طعام متنقلة بمدينة الأقصر، وذلك بالمنطقة المعروفة باسم شارع مصر بمنطقة الجولى فيل، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم مؤسسات الدولة لمشروعات الشباب، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء مناطق تجمع مشروعات الشباب بتصميم حضارى وفى إطار قانونى يضمن الحفاظ على المظهر الحضارى والقضاء على العشوائية وإظهار الشباب بمظهر يليق بهم.

وقام الدكتور على الشرابى بتفقد العربة من الداخل، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع أصحاب العربة، وأضاف رئيس مدينة الأقصر، أن المشروع يساهم فى تقليل نسبة البطالة وتشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة التى توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خاصة بين فئات الشباب ونشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال.