محافظ أسوان يفتتح حديقة المحمودية بتكلفة 4 ملايين جنيه.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

افتتح أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير بحديقة حى المحمودية السكنى بتكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير تشمل 15 حديقة ومشتلا، بما يتواكب مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واستمراراً لسعى المحافظة لتحويل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى واقع ملموس للمواطن الأسوانى.

وخلال افتتاحه للحديقة بمرافقه الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ، والنائب جابر أبوخليل عضو مجلس النواب، وأيضا القيادات التنفيذية والأمنية، أستمع اللواء أشرف عطية لشرح عن أعمال التطوير للحديقة التى أصبحت مفتوحة وبدون أسوار لتخدم نحو 25 ألف نسمة، وتقع على مساحة 10 آلاف و500 م2، حيث تم تحديث لشبكة الرى لها مع رفع كفاءة المسطحات الخضراء والزراعات والزهور، بجانب إنشاء السور الخلفى فقط، ودورات مياه عمومية رجالى وسيدات، بالإضافة إلى دعمها بـ5 برجولات رئيسية و45 مقعد ومظلات ومشايات.

ووجه المحافظ إلى أهمية تخصيص مساحة من الحديقة كمنطقة ألعاب أطفال لتوفير كل الوسائل الترفهية لأهالى الحى السكنى، وهو الذى يتوازى مع المشاركة المجتمعية الإيجابية بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات للحفاظ على مكونات الحديقة وضمان الاستمرارية فى الخدمات المقدمة، فضلاً عن التوسع فى التشجير داخل الحى وباقى الأحياء والمناطق السكنية.



الشباب والرياضة



محافظ أسوان خلال الجولة (1)



ممارسة الرياضة



محافظ أسوان على هامش الافتتاح



محافظ أسوان خلال الجولة



الحديقة



جانب من الافتتاح