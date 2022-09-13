لا شبهة جنائية فى حادث مصرع طفلة سقطت من أعلى عقار فى الحوامدية

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية فى حادث مصرع طفلة، سقطت من أعلى عقار فى الحوامدية، وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن الطفلة اختل توازنها، وسقطت مصابة بكسور ونزيف، أسفر عن وفاتها.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة الطفلة، ولم يشتبهوا فى وفاتها جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع طفلة سقطت من أعلى عقار في الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلة اختل توازنها وسقطت مفارقة الحياة، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.