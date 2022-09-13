كيف ستؤمن الحكومة احتياجات مصانع الغزل والنسيج الجديدة؟ تعرف على التفاصيل

كتب عبد الحليم سالم

تواصل الحكومة مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة تصل لنحو 23 مليار جنيه من خلال تدشين قلاع صناعية جديدة ستبدأ بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتي من المتوقع أن تنطلق يناير المقبل ب" برندات " عالمية لمواكبة التطور الصناعى الكبير .

وتحتاج تلك المصانع لمواد خام تتمثل في أقطان أغلبها قصير التيلة ما دفع وزارة قطاع الأعمال لتنفيذ خطة لتوفير تلك الاحتياجات تعرف على التفاصيل .

1- التوسع في زراعة الاقطان القصيرة شرق العوينات على مساحة 1250 فدانا.

2 – ستوفر مزرعة شرق العوينات حوالى 150 ألف قنطار قطن قصير التيلة.

3 - سيتم الاستفادة منها للمصانع الوطنية لتوفير جزء من احتياجاتها.

4 – شهد الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وشركة "محجوب أولاد القابضة" السودانية، للتعاون المشترك في إنتاج أقطان قصيرة التيلة في السودان، والتصنيع داخل مصر.

5 - وقع الاتفاق وجدي محجوب رئيس مجلس إدارة مجموعة "محجوب أولاد"، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

6 - مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تأتي في إطار تلبية وتأمين احتياجات شركات الغزل والنسيج التابعة من الأقطان قصيرة التيلة - التي يتم استيرادها من الخارج - وتعتمد عليها غالبية مصانع الغزل والنسيج محليًا وعالميًا.

7 – سيتم تغطية جانب من احتياجات السوق المصري من القطن السوداني، بأسعار يتم الاتفاق عليها في كل موسم طبقًا للأسعار العالمية.

8 - سيتم إتاحة بعض خطوط الإنتاج في بعض مصانع الشركة القابضة بطاقات محددة لتشغيلها لصالح الشركة السودانية لمراحل الإنتاج المختلفة.