اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع مذكرة توفير القطن قصير التيلة لمصانع الغزل

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:38 ص
وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع مذكرة توفير القطن قصير التيلة لمصانع الغزل جانب من اللقاء
كتب عبد الحليم سالم

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شهد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وشركة "محجوب أولاد القابضة" السودانية، للتعاون المشترك في إنتاج أقطان قصيرة التيلة في السودان، والتصنيع داخل مصر.
 
وقع الاتفاق وجدي محجوب رئيس مجلس إدارة مجموعة "محجوب أولاد"، والدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.
 
وأوضح الوزير أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تأتي في إطار تلبية وتأمين احتياجات شركات الغزل والنسيج التابعة من الأقطان قصيرة التيلة - التي يتم استيرادها من الخارج - وتعتمد عليها غالبية مصانع الغزل والنسيج محليًا وعالميًا، وذلك بخلاف ما تستخدمه المصانع التابعة من الأقطان المصرية طويلة التيلة للمنتجات عالية الجودة.
 
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة "محجوب أولاد"، عزم مجموعته العمل على تغطية جانب من احتياجات السوق المصري من القطن السوداني، معربًا عن سعادته بالتعاون المشترك بين الطرفين.
 
ووفقا لمذكرة التفاهم، تقوم شركة "محجوب أولاد" بزراعة وحليج أقطان سودانية لصالح الشركة القابضة بأسعار يتم الاتفاق عليها في كل موسم طبقًا للأسعار العالمية، كما سيتم إتاحة بعض خطوط الإنتاج في بعض مصانع الشركة القابضة بطاقات محددة لتشغيلها لصالح الشركة السودانية لمراحل الإنتاج المختلفة.
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جانب من التوقيع
 

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