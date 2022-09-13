قافلة طبية لأهالى قرية منقطين بمركز سمالوط اليوم ضمن "حياة كريمة"

المنيا ـ حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة فى المنيا، بدءا من اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية فى قرية منقطين بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 14 و15 من سبتمبر الجارى، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

واوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق المحافظة.