اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 04:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

قافلة طبية لأهالى قرية منقطين بمركز سمالوط اليوم ضمن "حياة كريمة"

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:10 م
قافلة طبية لأهالى قرية منقطين بمركز سمالوط اليوم ضمن "حياة كريمة" محافظة المنيا
المنيا ـ حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنظم مديرية الصحة فى المنيا، بدءا من اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية فى قرية منقطين بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 14 و15 من سبتمبر الجارى، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان. 

واوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق المحافظة.

 

 


حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

قوافل طبية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة