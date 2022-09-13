اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 07:45 م
أكرم القصاص
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ضبط 500 لتر بنزين داخل محطة غير مرخصة وتحرير 23 محضرا تموينيا بالدقهلية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 06:56 م
ضبط 500 لتر بنزين داخل محطة غير مرخصة وتحرير 23 محضرا تموينيا بالدقهلية محطة وقود
فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة مكبرة على عدد من المنشآت والمحال التجارية والمخابز، وذلك فى نطاق مركز ميت سلسيل، وشارك فى الحملة على حسن مدير عام شئون التجارة والرقابة، ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرة، ومحمد ذكى ومحمد راميس، سامى إبراهيم، ومجدى حمودة من مأمورى الضبط القضائى بالمديرية.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا بالمخالفات، والتحفظ على 500 لتر بنزين 80 داخل محطة بنزين صغيرة عبارة عن ماكينة واحدة غير مرخصة، وجاء بيان الحملة كالآتى..
 
5 محاضر نقص وزن، و3 محاضر عدم وجود سجل تفتيشى، و4 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، و6 محاضر نقص وزن، و2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش، ومحضر إدارة وتشغيل طلمبة رصيف بدون ترخيص وتجميع 500 لتر بنزين 80، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محاضر بالمخالفات وتحويلها للنيابة العامة، لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وإصدار القرارت القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

حملات رقابية

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أخبار الدقهلية

المنصورة



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