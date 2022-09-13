ضبط عاطل يدير ورشة لتصنيع الأسلحة فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية الخرطوش فى أوسيم، وضبط بحوزته أدوات التصنيع، وأجزاء من أسلحة خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تم ضبط المتهم، بعد أن كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إدارة عاطل مقيم فى أوسيم، لورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبيعها لعملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين للمتهم وضبطه، وبحوزته أدوات التصنيع، بالإضافة إلى أجزاء من أسلحة خرطوش معدة للتصنيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.