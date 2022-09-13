ضبط عاطلين قبل ترويجهما 28 فرش حشيش في بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور، القبض على عاطلين متهمين بحيازة 28 فرش من مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بحيازة عاطلين لمواد مخدرة، بقصد الاتجار.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما 28 فرش من مخدر الحشيش، واعترف المتهمان بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق.