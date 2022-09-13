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ضبط تاجر مواد مخدرة بحوزته حشيش وبانجو وسلاح فى أطفيح

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 08:31 ص
ضبط تاجر مواد مخدرة بحوزته حشيش وبانجو وسلاح فى أطفيح ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة، بحوزته كمية من مخدر الحشيش والبانجو، وسلاح نارى فى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة في أطفيح.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدري الحشيش والبانجو، وسلاح ناري.

اعترف المتهم بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

اطفيح

امن الجيزة



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