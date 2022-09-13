ضبط المتهم بابتزاز فتاة قاصر فى الساحل

واصلت وزارة الداخلية جهودها للتصدى الحاسم لجرائم التشهير والابتزاز عبر شبكة الإنترنت ونجحت في ضبط أحد الأشخاص لارتكابه واقعة تهديد وابتزاز عبر تطبيق المحادثات "واتس آب"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة) بتضرره من اضطلاع مُستخدم تطبيق المحادثات "واتس آب" بإرسال رسائل لهاتف أحد أقاربه تتضمن صور خاصة بنجلته "قاصر" وعبارات تهديد بنشرها وابتزازه مادياً.

بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مُرتكب الواقعة (مقيم بمحافظة البحيرة) وأنه تحصل على الصور المشار إليها خلال مواقع التواصل الاجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة، تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة"، وبمواجهته أقر بارتكابها على النحو المشار إليه بقصد تحقيق منفعة مادية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.