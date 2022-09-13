صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها "المنسوجات" بنسبة 2.9%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة أمس الإثنين، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.9%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.3%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.7%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، وصعد قطاعى البنوك، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، 0.5%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%، أعقبه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، وانخفض قطاعى الخدمات التعليمية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.6%، وهبط قطاعى خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون بنسبة 0.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة امس الإثنين، بارتفاع معظم للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقى 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714.850 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 824.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 3.4 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه، 297.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 73.1 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 257.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 10434 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 12920 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4221 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2290 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 3783 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1192 نقطة.