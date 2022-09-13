صحة الأقصر تنهى فعاليات قافلة طبية لأهالى وحدة الديمقراط بأرمنت.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر قافلة طبية يومى الاثنين والثلاثاء 12 و13 من سبتمبر الجارى بمقر وحدة الديمقراط الصحية التابعة لمدينة أرمنت، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والرمد والجراحة العامة والأنف والأذن والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر) حيث سيتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً، حيث قام الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.

جدير بالذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل أسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وفى نفس السياق، واصلت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، أمس، فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا" والتي تم إطلاقها في شهر أبريل الماضي، وذلك انطلاقا من مسئولية وحدة السكان حول محور الصحة، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وكانت وحدة السكان قد نظمت قافلة طبية مجانية للكشف عن مسببات العمى بالتعاون مع مراكز ( اي كير ) للعيون بجمعية الرضوان ( بالساحة الرضوانية) تحت إشراف كلا من رجاء شوقي مدير وحدة السكان بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان.



قافلة طبية فى كافة التخصصات لأهالى وحدة الديمقراط بأرمنت



صحة الأقصر تنهى فعاليات قافلة طبية فى كافة التخصصات بأرمنت



فحص طفلة فى عيادة الجلدية