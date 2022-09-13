شعبة الورق: تعميق التصنيع وزيادة الصادرات أولوية قصوى المرحلة الحالية

كتب إسلام سعيد

أكد جمال السعودي رئيس شعبة الورق والكرتون باتحاد الصناعات إن المؤتمر الاقتصادي الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة إلى عقده بنهاية الشهر الجاري، يمثل أهميةكبري، للصناع والمستثمرين، في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة المصرية، لافتا إلى أن المؤتمر سيضم المتخصصون والخبراء لمناقشة سبل دعم الصناعة وتحفيز الاستثمار، ووضع حزمة حوافز للصناعة التصدير.

وقال السعودي في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك عدد من المطالب التي يجب ان يتبناها المؤتمر، مما يعزز من تطوير وتعميق لصناعة الورق والكرتون المحلية وزيادة صادراتها، والتي ارتفعت بنسبة 37% خلال النصف الأول من 2022 لتسجل 614.6 مليون دولار مقابل 449.4 مليون دولار، كاشفا أن من بين هذه المطالب، تسهيل إجراءات تخصيص أو شراء الأراضي بالمناطق الصناعية، والإسراع في رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة، إضافة إلى الإسراع في إجراءات الافراج الجمركي علي الخامات الأولية ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة النظر فى تأخر تغذية الكهرباء لبعض المصانع.

وأوضح السعودي، أن عدد مصانع الورق والكرتون تبلغ نحو 120 مصنعا، تنتج نحو 7 الاف طن يوميا، بمعدل 2 مليون طن سنويا، وهو انتاج يزيد عن حجم الاستهلاك المحلي بنحو 40%، وهو ما يؤكد عدم حاجة السوق المصري لإنشاء مصانع ورق جديدة، وهذا ما أنشئت من أجله التنمية الصناعية، المخول لها تنظيم انشاء المصانع التي تحتاجها الدولة.

كما طالب رئيس شعبة الورق والكرتون باستثناء المناطق الحرة داخل الجمهورية من رسم الصادر المفروض على الدشت حسب قرار وزير الصناعة رقم 1104 لسنة 2018 الصادر في شأن استمرار استثناء فرض رسم الصادر على بعض أنواع الخردة والخامات، مما يؤثر سلبا علي خزانة الدولة في حالة عدم تداركه لحجم الدشت المتاح محليا والاحتياج للتوسع في استيراد البديل بالعملة الصعبة.

وطالب بضرورة تطبيق آلية تحسين الأسعار على قيمة فواتير واردات الورق المخفض أسعارها ( الاستوكات)، بجميع المنافذ الجمركية بالجمهورية، وتفعيل آالية التسجيل المزدوجة ما بين وزارة المالية وقطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة على منشأ الورق والكرتون المستورد لضمان مطابقة المواصفات القياسية – عن طريق تسجيل الشركات الأجنبية المعتمدة المصدرة الي مصر

واختتم " السعودي "بضرورة التوسع في زراعة غابات الأشجار الخشبية ذات الكثافة النوعية سريعة النمو باستخدام مياه الصرف المعالج مثل اشجار الكافور، كحزام أخضر بالمناطق الصناعية، وعلي الطرق مثلما كان يحدث سابقا

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى تنظيم مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والاقتصاد أصحاب الخبرات والمتخصصين.