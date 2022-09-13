شارك فى الاحتفال باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون بـ7 عادات.. تعرف عليها

كتبت منال العيسوى

تحتفل مصر اليوم الثلاثاء بالذكرى الخامسة والثلاثين، لليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون، تحل يوم الجمعة 16 سبتمبر 2022، خاصة وأنه هذا العام، الذى تم إعلانه من خلال اتفاقية فيينا، وقتذاك حين اكتشف العلماء الذين عملوا فى أواخر السبعينيات أن البشرية كانت سببا فى ثقب الأوزون وأطلقوا معها ناقوس الخطر.

خلال هذا التقرير نرصد بعض السلوكيات التى إذا تم تنفيذها تكون شريكا فاعلا فى احتفالات العالم بحماية طبقة الأوزون:

1. ابعد عن الطفايات المصدرة للضرر

عليك اولا ان تحقق من طفايات الحريق الخاصة بك، للعثور على أى مكونات نشطة، ففى حال ان الهالون أو الهيدروكربون المهلجن المكون الرئيسى لطفايات الحريق، اتصل بقسم الإطفاء، للحصول على تعليمات كيفية التخلص منها، واستبدالها بأخرى لا تحتوى على هذه المادة الكيميائية الضارة المستنفدة للأوزون.

2. ابعد عن منتجات العبوات الضاغطة التى تحتوى على مركبات الكلوروفلوروكربون، التى رغم حظرها أو تقليلها الا انها موجودة فى بعض المنتجات، وهناك طريقة واحدة للتأكد من ذلك، من خلال التحقق من الملصق الموجود على علب المنتجات ومنها مُثبتات الشعر، ومزيلات رائحة العرق، وبعض المواد الكيميائية المنزلية، وتخلص منها، وبعد ذلك اختار منتجات الرذاذ التى تعمل بمضخة وليس العبوات المضغوطة للحد من احتمالية شراء مركبات الكلورو فلورو كربون.

3. اكتشف سنة التصنيع لتكيفيك أو ثلاجتك

للمشاركة فى احتفالات العالم اليوم بحماية طبقة الاوزون حاول أن تكتشف سنة التصنيع لثلاجتك أو التكيف فى منزلك فان كانت مصنعة قبل عام 1995 فعليك التخلص منها، لأنه تستخدم هذه الأجهزة القديمة مركب الكلورو فلورو كربون، الذى يتسرب للغلاف الجوي.

4. ابعد عن الأثاث المعالج كميائيا

فى اليوم العالمى لحماية طبقة الاوزون، عليك ان تشترى الأخشاب والمنتجات الخشبية الذى لم تعالج ببروميد الميثيل، لانه يساعد على إطلاق البرومين العنصرى الذى يستنزف الأوزون، واعرف تفسير الحروف عليها حيث تشير حروف "إتش تي" إلى معالجتها حراريا، أما حروف "إم بي" فتعنى أنها بها مادة بروميد الميثيل.

5. انشر الوعى بحماية طبقة الأوزون

عليك أن تخبر أصدقائك عن حماية طبقة الأوزون وكيفية التقليل فى المساهمة فى الاضرار بها

6- التقليل من قيادة السيارات

فى هذا اليوم يمكنك الابتعاد عن قيادة السيارة لما تسببه الانبعاثات الكربونية منها فى الاضرار بطبقة الاوزون

7- ابعد عن تناول اللحوم

فى هذا اليوم عليك أن تتناول بعض الخضروات وتبعد عن تناول اللحوم لأن طهى اللحوم يزيد من الغازات المنبعثة التى تضرر الغلاف الجوى .