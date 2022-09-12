اليوم السابع
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غدا وزارة البيئة تحتفل باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 07:23 م
غدا وزارة البيئة تحتفل باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون وزارة البيئة
كتبت: منال العيسوى

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تنظم وزارة البيئة غدا الثلاثاء احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وعدد من قيادات الوزارة، فى أحد فنادق القاهرة  .

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية بروتوكول مونتريال فى الحفاظ على طبقة الأوزون والبيئة، نظراً لإسهامه الكبير فى مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية، وقد شاركت مصر دول العالم في وضع طبقة الأوزون على الطريق المؤدي للتعافي بحلول منتصف هذا القرن .

 

كانت وزارة البيئة، احتفلت بمناسبة اليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون، العام الماضى، تحت شعار ”بروتوكول مونتريال الحفاظ على برودة طعامنا ولقاحاتنا”، والذى يتزامن مع مرور أربعة وثلاثين عاما، على توقيع بروتوكول مونتريال الذي تم في 16 سبتمبر عام 1987،  ويعد أول بروتوكول في مجال حماية البيئة يحظى بموافقة جميع دول العالم، وهو ما يجعله نموذجا نتمنى أن يحتذى به.

 

 


البيئة

طبقة الاوزون

حماية طبقة الاوزون

الاوزون

تغيرات المناخ

التغير المناخى



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