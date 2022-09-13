سكرتير عام الأقصر يناقش نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بإسنا وأرمنت.. وصور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة الأقصر، إجتماعاً مع المهندس أحمد حسن عضو أمانة متابعة المشروعات القومية بمبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء، والمهندس حسني منصور رئيس جهاز تعمير منطقة البحر الأحمر، لاستعراض نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في مركزى إسنا وأرمنت، بحضور هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر.

يأتى ذلك فى إطار متابعة سير العمل بمشروعات مبادرة حياة كريمة فى محافظة الأقصر، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر بدفع العمل بهذه المشروعات.

وبدأ الاجتماع بعرض رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر، الجدول الزمني للمشروعات المنفذة بقرى حياة كريمة فى مركزى إسنا وأرمنت ونسب تنفيذ المشروعات، وفي مقدمتها مشروعات المجمعات الخدمية والمجمعات الزراعية، وكذلك مشروعات تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب والمدارس وتمهيد الطرق، حيث تمت مناقشة كافة المشروعات ومواعيد الانتهاء منها وتسليمها.

وأكد سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال الإجتماع على أهمية تسليم كافة المشروعات فى مواعيدها المقررة، لافتاً إلى ضرورة إسراع وتيرة العمل بالمشروعات لضغط الجدول الزمني لإنهائها في أقرب وقت، حتى يشعر المواطن بقيمة ما يتم إنجازه في المبادرة، حيث شهد الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الأقصر المهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بالأقصر، ورؤساء المدن وممثليهم ووكلاء الوزارات والجهات المعنية ومسئولي قطاعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء .

ومن الجدير بالذكر أن محافظة الأقصر من محافظات المرحلة الأولى وقد تم اختيار مركزى أرمنت وإسنا لتطوير 34 قرية بالمركزين بواقع 13 وحدة محلية و258 تابع، وذلك بإجمالى استثمارات بلغت 9 مليار جنيه، ويقدر عدد المستفيدين من المشروعات أكثر من 600 ألف نسمة.



سكرتير عام الأقصر يناقش نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة



اجتماع لمناقشة مشروعات حياة كريمة فى قرى الأقصر