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سفير بريطانيا بالقاهرة ينعى الملكة إليزابيث: الأكثر تفانيا وأعظم دبلوماسيينا

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 06:42 م
سفير بريطانيا بالقاهرة ينعى الملكة إليزابيث: الأكثر تفانيا وأعظم دبلوماسيينا السفير البريطانى بالقاهرة
كتبت رباب فتحى

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قال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلى تعليقا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، إن وفاتها تمثل لحظة حزن شديد لشعب المملكة المتحدة، وللعديد من الآخرين حول العالم.

 

وأضاف وفقا لبيان من السفارة البريطانية مساء اليوم، أنها "كانت الأكثر تفانيًا بين موظفي حكومتنا، وأعظم دبلوماسيينا. لقد حكمت لفترة أطول من أي ملك بريطاني في التاريخ، حيث خدمت بلدها بشرف وسمو لأكثر من 70 عامًا. نحن لن ننساها ابدا."

 

وتابع قائلا: المملكة المتحدة الآن في فترة حداد رسمي، والتي ستستمر حتى جنازة صاحبة الجلالة في 19 سبتمبر.

 

وأكد "أنا ممتن للغاية لرسائل التعزية التي تلقيناها بالفعل، بما في ذلك الكلمات الصادقة من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، والرسائل من العديد من المصريين من جميع الأعمار ومن  خلفيات مختلفة."

 

ولفت إلى أن "العائلة المالكة فتحت كتاب تعازي عبر الإنترنت، ولكن إذا كنتم ترغبون في تقديم واجب التعازي شخصيًا في السفارة ، فمن خلال كتاب التعازي الخاص بنا، ستجدون تفاصيل حول كيفية القيام بذلك على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا."

 

وختم السفير البريطاني رسالته بالقول "الآن الملك تشارلز الثالث قد تولي العرش. حفظ الله الملكة وحفظ الله الملك."

 

 

 


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