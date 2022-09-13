اليوم السابع
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سعر قنطار قطن الصعيد جيزة 95 يرتفع لـ4905 جنيهات

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 08:00 م
سعر قنطار قطن الصعيد جيزة 95 يرتفع لـ4905 جنيهات القطن - أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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كشف الدكتور أحمد مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للقابضة للقطن والغزل والنسيج لـ "اليوم السابع" عن عقد مزاد فى محافظة بنى سويف لبيع كميات من القطن بلغت نحو 7148.5 قنطارا.

 
وقال مصطفى، إن المزاد شهد بيع الكمية المعروضة بأسعار تتراوح من 4750 حتى 4905 جنيها ، لافتا إلى أن السعر غير مسبوق في تاريخ بيع القطن في الصعيد لا سيما أن المزاد الماضى أسعاره تخطت 5 آلاف جنيه .
 
أوضح أن سعر فتح المزاد بلغ 3811 جنيها بمشاركة 15 شركة .
 
هذا ومن المتوقع أن تتواصل عمليات البيع لمساحات تصل لنحو 26.2 ألف فدان يتراوح إنتاجها من 100 ل 260 ألف قنطار الفترة المقبلة في المزادات وسط توقعات بانخفاض تدريجى في السعر  .
 
يشار إلى أن منظومة تداول القطن الجديدة يجرى تطبيقها للعام الرابع على التوالى، حيث تعتمد على بيع الأقطان من خلال نظام المزاد فى مراكز للتجميع بكل مركز إدارى فى المحافظات حسب المساحات المنزرعة، وتوفر هذه المراكز أكياس الجوت والدوبارة القطنية للمزارعين لتعبئة الأقطان بها وتسليمها للمراكز مرة أخرى للمزايدة عليها بين شركات التجارة.
 
وتهدف المنظومة إلى تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالى زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع مقابل أقطانه من خلال المزايدة.

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الصعيد

جيزة 95

القابضة للقطن

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مزادات القطن



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