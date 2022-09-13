اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تجهيز 93 مجمعا لاستقبال محصول القطن على مساحة 107 آلاف فدان بكفر الشيخ

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:00 ص
تجهيز 93 مجمعا لاستقبال محصول القطن على مساحة 107 آلاف فدان بكفر الشيخ جولة تفقدية لزراعات القطن
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن محافظة كفر الشيخ لديها أكبر مساحة للقطن على مستوى الجمهورية بـ107 آلاف فدان، وأن زراعة قطن الإكثار تتركز في 3 مراكز الحامول وبيلا، تم زراعة صنف جيزة 94، ومطوبس جيزة 96، مؤكداً أن المحافظة تشهد بدء بشاير الخير في جني القطن.

وأضاف غربية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز 93 مجمعا لاستقبال القطن كأكبر محافظة تتميز بزراعة القطن هذا العام، وتبدأ عملية استقبال القطن يوم 20 من شهر سبتمبر الجاري،  مشيراً إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح ما بين 6 قناطير لـ 8.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

قطن

اكسار

مديرية الزراعة

جيزة

تقاوي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة