تجهيز 93 مجمعا لاستقبال محصول القطن على مساحة 107 آلاف فدان بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إن محافظة كفر الشيخ لديها أكبر مساحة للقطن على مستوى الجمهورية بـ107 آلاف فدان، وأن زراعة قطن الإكثار تتركز في 3 مراكز الحامول وبيلا، تم زراعة صنف جيزة 94، ومطوبس جيزة 96، مؤكداً أن المحافظة تشهد بدء بشاير الخير في جني القطن.

وأضاف غربية، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تجهيز 93 مجمعا لاستقبال القطن كأكبر محافظة تتميز بزراعة القطن هذا العام، وتبدأ عملية استقبال القطن يوم 20 من شهر سبتمبر الجاري، مشيراً إلى أن إنتاجية الفدان تتراوح ما بين 6 قناطير لـ 8.