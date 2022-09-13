رفع مخلفات من شوارع البساتين وشن حملات لرفع الإشغالات

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مجهودات حى البساتين برئاسة اللواء طارق عابد رئيس الحى، حيث تم تنفيذ عدة حملات بنطاق الحى من شأنها إظهار الطابع الجمالى والحضارى والحفاظ على سلامة المواطنين، ورفع مستوى منظومة النظافة، وتحقيق الانضباط بجميع الشوارع إلى جانب الوقوف على كل ما يستجد وسرعة التعامل معه.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحى البساتين بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة بحملة كنس ونظافة ورفع مخلفات حفاظا على المنطقة ونظافتها وأسفرت عن رفع مخلفات ورفع أتربة وتراكمات الطريق الدائرى وامام بنزينة الامارات وشارع 3.6 وشارع النصر واللاسلكى بالمعادى الجديدة ومحور حسب الله الكفراوى ومساكن الكندى بشرق الأوتوستراد كما تم رفع المخلفات وفتح الطريق خلف مخازن كارفور امام صندوق الزكاة الكويتى بمنطقة المعراج فى إطار الارتقاء والحفاظ على المظهر الحضارى لميادين وشوارع الحي.

وفى إطار التصدى لكافة أنواع الإشغالات والمخالفات التى تعوق سير المارة والسيارات قامت الأجهزة التنفيذية بحملة لرفع إشغالات المحلات والكافيهات والباعة الجائلين والأكشاك بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات وشرطة المرافق بمنطقة مساكن العرائس وصقر قريش والطريق الدائرى، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ على عدد من الشيش وإيداعها بمخزن الحى مع اتخاذ الإجراءات الفورية للقضاء على المخالفات.