إزالة 72 حالة تعدٍ على أملاك دولة والزراعة فى أسيوط ورفع المخلفات.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار حملات إزالة التعديات التى تتم بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 التى تستمر خلال الفترة من 10 : 29 سبتمبر الجارى بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها مشيراً إلى إزالة 72 حالة تعدى على أراض زراعية وأملاك دولة خلال حملات بمركزى أسيوط والفتح وأبنوب والغنايم وأبوتيج ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات.

وأضاف محافظ أسيوط أن حالات التعدى التى تم إزالتها خلال يوم واحد كانت 72 حالة على إجمالى مساحة 2675 متر مبانى و 14 حالة على 7 قراريط زراعة بإشراف العميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة رؤساء مراكز أسيوط والفتح وأبنوب والغنايم وأبوتيج برئاسة حسنى درويش رئيس مركز أسيوط، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وتاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، ومصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم، والدكتور محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة أبوتيج لافتاً إلى التعاون والتنسيق بين رؤساء المراكز ومسئولى جهات الولاية وحماية الأراضى وأملاك الدولة وفى وجود قوة شرطية فضلاً عن المتابعة المستمرة للخطة الموضوعة من خلال شريف دياب مسئول ملف الإزالات بالمحافظة ورفع تقرير فى هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط أنه يتم التركيز لإزالة حالات التعدى فى المهد وعلى المجارى المائية بصورة أساسية وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف وذلك بحسب البرنامج الزمنى الذى تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية مضيفاً أن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 للإزالات قد بدأت 10 سبتمبر وتنتهى 29 سبتمبر الجارى وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى منها التى كانت 13 أغسطس الماضى وانتهت أول الشهر الجارى على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تيليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات نظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين بالمراكز والأحياء والقرى ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى البيئة ورفع كفاءة النظافة وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة مشيراً إلى تنفيذ حملات النظافة بقرى مراكز صدفا والغنايم وأبنوب والفتح وديروط.

وأوضح محافظ أسيوط إن تلك الحملات تتم بصفة يومية و خلال الفترتين الصباحية والمسائية حيث تم رفع القمامة والمخلفات من صناديق القمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلاً عن كنس وشفط الأتربة من جانبى عدد من الطرق ورفع كفاءة وتسوية لبعض الشوارع والميادين بالوحدات المحلية لمراكز صدفا والغنايم وأبنوب والفتح وديروط وذلك بإشراف خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم، وتاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ونوابهم و بالتنسيق والتعاون مع مسئولى ومشرفى قطاعات النظافة والمخلفات الصلبة والبيئة وبمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية كسيارات القمامة واللوادر والحاويات والكنس الآلى وشفط الأتربة ووغيرها من المعدات وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة المواطنين مشيراً إلى العمل على توفير الإمكانات اللازمة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لرفع مستوى النظافة وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة بمراكز وقرى المحافظة.



حملات نظافة بالمراكز



حملات نظافة بالمراكز



ازالات الموجة الـ 20



ازالات الموجة الـ 20