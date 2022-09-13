وبحسب قناة اليمن الفضائية، سيبحث رئيس مجلس القيادة مع القادة الألمان مستجدات الوضع اليمني، والجهود الدولية والإقليمية لتخفيف المعاناة الإنسانية، وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.



وأشاد العليمي بالعلاقات اليمنية الألمانية المتميزة، وموقف برلين الداعم للشرعية الدستورية في اليمن، وجهودها الرامية لاستئناف العملية السياسية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الحوثيين.