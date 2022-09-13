رئيس جامعة بنها يكشف استعدادات استقبال الطلاب الجدد بـ"الأهلية" فى العبور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب الجدد بجامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، والتأكد من جاهزيتها لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسى الجديد.

واطمأن رئيس الجامعة، على مستجدات وسير الأعمال الجارى تنفيذها بالجامعة الأهلية لبدء الدراسة بها العام الجامعى المقبل 2022/2023، حيث تفقد المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل الطلابية، مشيدًا بمستوى التجهيزات والإنشاءات التى تحققت خلال فترة زمنية وجيزة وفقًا للمواصفات المطلوبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة الأسبق والمشرف على جامعة بنها الأهلية، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لجامعة بنها، وشيرين شوقى أمين عام الجامعة، والمشرفين على البرامج بكليات الجامعة، والقائم بعمل أمين عام الجامعة الأهلية، والأمناء المساعدين وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور جمال سوسة، أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد خطوة هامة فى منظومة التعليم العالى، كما أنها تحقق التنافس الإيجابى للتعليم بين الجامعات المصرية من خلال إتاحة فرص تعليمية متميزة وراقية للطبقة المتوسطة، وإعداد خريج قادر على المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل، حيث تقدم الجامعة الأهلية الجديدة برامج بينية لتلبية احتياجات وتوفير وظائف المستقبل.

وأشار، إلى أنه تم الانتهاء من جاهزية جامعة بنها الأهلية لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى الجديد 2022/2023، وتوفير كل مقومات العملية التعليمية والخدمات الطلابية بما يتلائم مع تقديم منظومة تعليمية متميزة.



المبني الغداري لجامعة بنها الأهلية بالعبور



تفقد قاعات الدراسة بجامعة بنها الأهلية بالعبور



جانب من الاجتماع



جانب من الجولة



رئيس جامعة بنها خلال الجولة بالعبور