رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة بين "ايتيدا" و"OPPO" لإنشاء مصنع محمول بمصر

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" "ايتيدا"، وشركة "أوبو OPPO" الصينية للإلكترونيات؛ بمقتضاها تُنشئ الأخيرة مصنعا للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار. وحضر مراسم التوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات.

وقع على الاتفاقية كل من المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لـ "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وزانغ زوشوان المفوض بالتوقيع نيابة عن شركة "أوبو مصر".

على هامش توقيع مذكرة التفاهم، قال الدكتور عمرو طلعت: إن التوقيع يأتي في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "مصر تصنع الإلكترونيات" بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري، من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.

وأضاف "طلعت": "وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" هي الجهة المُكلفة من الحكومة بالإشراف على تنفيذ البرنامج من خلال "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" التابعة لوزارة الاتصالات.

وأكد الوزير أن الوزارة بالتنسيق مع "ايتيدا" والجهات المعنية الأخرى ستبذل قصارى جهدها من أجل تسريع إجراءات إنشاء المصنع الجديد، الذي يأتي في توقيت مهم للغاية تسعى الحكومة خلاله لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كافة القطاعات.

وقال ممثل شركة "أوبو" إنه وفقا لمذكرة التفاهم سيتم استثمار نحو 20 مليون دولار بشكل مبدئي لإقامة المصنع الجديد، بطاقة إنتاجية 4,5 مليون وحدة سنوياً، مع ضخ مزيد من الاستثمارات حسب تقديرات السوق، وستسهم هذه الاستثمارات الأولية في توفير فرص عمل تقدر بـ 900 فرصة عمل خلال فترة الـ 3-5 سنوات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة "أوبو" الصينية تأسست رسميا في 2004، وهي مالكة إحدى العلامات التجارية العالمية في مجال الهواتف المحمولة، وتتعاون مع عشر منشآت تصنيع ذكية تقع في جميع أنحاء العالم، إلى جانب مركز تصميم عالمي يقع في لندن.