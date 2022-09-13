حملة مكبرة بميت غمر لمنع الباعة الجائلين من افتراش الطريق العام

الدقهليه شريف الديب

وجه العميد مهندس عمرو فكرى، رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع وتكثيف الجهود لرفع كل الإشغالات والباعة الجائلين الذين يفترشون الشوارع والأرصفة، والتعديات بالطرق الرئيسية والجانبية والتعامل مع المخالفات بمختلف أنواعها بحزم وسرعة لتحقيق الانضباط العام.

وعلى الفور كلف فريق العمل التنفيذي بقيادة إبراهيم الطنطاوي نائب رئيس المدينة، وعادل محمد: مدير قسم الإشغالات برئاسة المركز وفريق العمل التنفيذي المعاون لهم بمتابعة استمرار الحملات المكثفة لنظافة ورفع الإشغالات بشوارع مدينة ميت غمر، حيث قامت الحملة بمتابعة نظافة ورفع الإشغالات وفض تجمعات الباعة الجائلين المتواجدين بشوارع المدينة، ومنعهم من افتراش الطريق العام بالبضائع والتي تعوق حركة المواطنين والسيارات.

جدير بالذكر أن الحملة بدأت أعمالها برفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق بشوارع (ميدان المحطة بناحية ميت غمر ودقادوس وامام المستشفى العام ونفق العرشه"، حيث أن أي تعديات بهما قد تتسبب في إعاقة حركة السير أمام المارة وحركة السيارات، وقد استأنفت الحمله أعمالها اليوم بنظافة ورفع الإشغالات والباعه الجائلين واللوحات الإعلانية من جانب المدرسة الابتدائية الجديدة بشارع الحرية بجانب المرور لفرض نوع من الضبط علي حركة الشارع.

ولفت "رئيس مدينة ميت غمر" إلى أن هذه الحملات تعمل على قدم وساق لإزالة الإشغالات، وتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات، بهدف خلق متنفس حيوى للمواطنين وإنسياب الحركة على الوجه الأكمل، وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما وجه "رئيس المدينة" فريق العمل التنفيذى بالمرور دوريا على كل الشوارع لرصد أى مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون فى تنفيذ القانون تجاه المخالفين.