"تموين الغربية" تضبط 2 طن أرز معبأ بعلامات تجارية وهمية و1500 لتر سولار مدعم

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، من ضبط 2 طن أرز أبيض معبأ داخل أكياس بعلامات تجارية وهمية، وضبط 1500 لتر سولار داخل محطة قبل بيعه بالسوق السوداء.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المحتكرين والمتلاعبين فى أسعار السلع، وتم تنفيذ حملة مكبرة لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 الخاص بتحديد سعر بيع الأرز والعقوبات التى ستطال كل من يخالف التعليمات ويتلاعب بالسلع الغذائية، حيث لا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ عن 15 جنيه، وكيلو الأرز غير المعبأ السائب لا يزيد عن 12 جنيه، ويعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 مليون جنيه من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

تم تشكيل حملات تموينية بمختلف الإدارات التموينية بجميع أنحاء محافظة الغربية، أسفرت عن ضبط مضرب أرز وتعبئة بدائرة مركز المحلة الكبرى والتحفظ على 2 طن أرز أبيض معبأ داخل أكياس بلاستيكية مدون عليها بيانات وهمية وعلامات تجارية وهمية بغرض الغش والخداع مخالفا القانون رقم 281 لسنة 94 الخاص بالغش التجارى والخداع.

كما تم ضبط محطة رصيف بدون ترخيص بدائرة مركز المحلة الكبرى والتحفظ على 1500 لتر سولار مدعم بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء، والتربح غير المشروع من وراء ذلك، والاستيلاء على أموال الدعم، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.